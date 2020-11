Nog twee dagen tot de verkiezingen: FBI onderzoekt Trump-aanhangers rond Biden-bus

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie.

Update 03.45 uur: FBI onderzoekt Trump-aanhangers rond Biden-bus De FBI onderzoekt een incident van afgelopen vrijdag op een snelweg in Texas, waarbij voertuigen met Trump-vlaggen een Biden-campagnebus omsingelden en er zeer dicht bij reden. "FBI San Antonio is op de hoogte van het incident en is het aan het onderzoeken", zegt een woordvoerder. "Er is nu geen verdere informatie beschikbaar." Volgens Trump deden de "patriotten niets verkeerd", schreef hij op Twitter:

Op videobeelden is onder meer te zien hoe een truck met een Trump-vlag een vlagloze truck raakte. Volgens The Texas Tribune zat daar een medewerker van de Biden-campagne in. Biden en zijn running mate Kamala Harris zaten beiden niet in de bus. De president twitterde zaterdag bij beelden van de actie "I LOVE TEXAS!". De campagne van Biden zei na het voorval een aantal bijeenkomsten af, met als reden zorgen om de veiligheid.

Update 00.45 uur: Trump bereidt juridische stappen voor over stemmen per post President Trump zegt dat hij juridische stappen voorbereidt over het tellen van stemmen per post in Pennsylvania. "Zodra de verkiezing voorbij is, gaan we er met onze advocaten naar kijken", zei hij tegen verslaggevers. President Trump is fel tegen het stemmen per post, omdat hij denkt dat dat tot meer fraude zal leiden. Vooral Democratische kiezers stemmen via de post.

Update 22.45 uur: Biden zet lijst online met namen van fondsenwervers De Democraat Joe Biden heeft een lijst vrijgegeven van alle fondsenwervers die ten minste 100.000 doller wisten binnen te halen voor zijn presidentscampagne. Het gaat om ruim achthonderd individuen en koppels die de voormalige vicepresident hebben geholpen bij zijn campagne. Op de lijst staan mensen als Hollywood-producent Jeffrey Katzenberg en financier John Rogers. In aanloop naar 3 november bleek Biden al een recordbrekend fondsenwerver. Hij haalde alleen al in september 383 miljoen dollar op: meer geld dan welke presidentskandidaat ooit in één maand. President Trump heeft niet bekendgemaakt wie de fondsenwervers voor zijn campagne zijn.

Update 22.22 uur: 'Trump wil groot verkiezingsfeest in Witte Huis' De Amerikaanse president Trump wil op de avond van de verkiezingen op 3 november een groot feest te houden in het Witte Huis, meldt The New York Times. Er zou zijn gesproken over zo'n 400 gasten. Het team van de Republikein zou in eerste instantie een evenement hebben gepland in een nabijgelegen Trump Hotel. Dat kan niet doorgaan vanwege de lokale coronaregels. Virusuitbraak Volgens de krant roept het geplande feest vragen op over veiligheid. Eerder leidde een bijeenkomst voor rechter Amy Coney Barrett tot een coronavirusuitbraak bij het Witte Huis. Onder anderen de president en de first lady bleken kort daarop besmet. Ook wil Trump zijn overwinning al uitroepen op de verkiezingsavond nog voor de officiële uitslag, als blijkt dat hij voor ligt op de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van drie bronnen. Zijn medewerkers zouden de strategie al weken hebben uitgedacht, maar het is de eerste keer dat Trump zich uitspreekt over de verkiezingsavond. Vanwege de pandemie stemmen veel Amerikanen per post. Het tellen van die poststemmen kan in sommige gevallen tot enkele dagen na de verkiezingsdag duren.

Update 21.51 uur: Hooggerechtshof verwerpt verbod op drive-thru-stemmen in Texas Het hooggerechtshof in de staat Texas heeft een petitie van Republikeinen verworpen die stemmen door middel van drive-thru in Harris County ongeldig moest verklaren. Daarmee zouden ruim 100.000 uitgebrachte stemmen van mensen die met hun auto langs een stembureau reden niet meetellen. Volgens de Republikeinen druist drive-thru-stemmen in tegen de Amerikaanse grondwet en de verkiezingsregels van de staat. Het gerechtshof maakte niet bekend waarom de petitie is verworpen. Het is de tweede keer in korte tijd dat de rechtbank een dergelijke petitie in de staat ongeldig verklaarde.

Update 20.30 uur: Obama scoort met video van 'driepunter' Voormalig president Barack Obama heeft tijdens het campagnevoeren ook zijn basketbalvaardigheden laten zien. Op Instagram plaatste de 44e president een video waarin hij in de gymzaal van een school in de staat Michigan een 'driepunter' maakt: hij weet een basketbal in het net te schieten van buiten de driepuntlijn.

Obama bezocht zaterdag de Flint Northwestern High School om campagne te voeren voor de Democratische kandidaat Joe Biden. Na zijn perfecte schot riep hij: "Dit is wat ik doe", waarna hij de sportzaal uitliep. De beelden zijn inmiddels bijna 40 miljoen keer bekeken, schrijft BBC. Basketbalvedette LeBron James noemde het schot 'all cash'.

Update 18.05 uur: Trump vliegt door het land voor campagne Donald Trump gaat vandaag, met minder dan 48 uur voor de verkiezingen, het land per vliegtuig af. Hij bezoekt de staten Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia en Florida om zijn boodschap te verkondigen. Zij laatste evenement begint om 23.30 uur lokale tijd in Florida, ondanks de avondklok die daar vanwege de coronacrisis geldt. Joe Biden daarentegen focust zich vandaag op de cruciale swing state Pennsylvania, waar hij twee plekken bezoekt. Hij hoopt daar stemmen te trekken van zwarte Amerikanen, schrijft The New York Times.

Update 17.30 uur: Politie vuurt traangas op actievoerders af Politie in de staat North Carolina heeft traangas op mensen afgevuurd, die deelnamen aan een mars om mensen aan te moedigen te gaan stemmen. Zo'n 200 actievoerders liepen naar een stembureau in de stad Graham toen ze werden tegengehouden. Volgens autoriteiten werd het traangas ingezet om de demonstranten uiteen te drijven omdat de actie onveilig en onwettig was, schrijft CNN. Ten minste acht mensen zouden zijn opgepakt. Op een gegeven moment hielden de actievoerders een moment stilte ter nagedachtenis aan de door politiegeweld omgekomen zwarte Amerikaan George Floyd. Kort daarop werd deelnemers aan de mars verteld dat ze de weg weer vrij moesten maken. Traangas werd kort daarop op de actievoerders afgevuurd:

Traangas werd afgevuurd op de demonstranten nadat ze een minuut stilte hadden gehouden - Reuters

De zwarte burgerrechtenorganisatie NAACP heeft de politieactie afgekeurd. "Wij zijn enorm verontwaardigd door de beelden en berichten van deelnemers aan de mars", schrijft de organisatie in een online verklaring. De NAACP schrijft alle informatie te verzamelen voor mogelijke juridische stappen: