Mannschaft geniet na van flitsende start op 'Heim-EK': 'Mama heeft me filmpjes gestuurd'

"Ik leef mijn droom", glundert Maximilian Mittelstädt nadat hij zijn trotse familieleden in de armen is gevallen. "Ik heb dit jaar mijn debuut gemaakt voor de Duitse ploeg, ik ben zelfs basisspeler en dan speel ik ook nog eens een EK in eigen land."

Ook doelpuntenmaker in de openingswedstrijd Emre Can, met 44 interlands toch al een stuk ervarener, zegt hoe bijzonder het voelt om zo'n toernooi voor eigen publiek te mogen spelen. "Het is echt een grote eer. Ik geniet enorm, want niet veel spelers maken zoiets mee."

'Wie ist das schön'

De Duitsers zijn hun 'Heim-EM' begonnen met een galavoorstelling tegen Schotland. Dit leverde een mooie wisselwerking op tussen spelers en publiek. Mittelstädt: "Tijdens de warming-up voelden we het allemaal al, dat de sfeer wel heel bijzonder was die avond. Het heeft ons echt gedragen."

Tot tweemaal toe galmde het door de Allianz Arena: 'Oh wie ist das schön!' na de twee mooiste van de vijf goals. Maar de Duitsers op de tribunes gingen nog het luidst tekeer tijdens een wissel.