School in Oss blijft nog een dag dicht na bedreiging, 'situatie onveranderd'

De basisschool en bijbehorende kinderopvang in Oss die vandaag dicht is vanwege bedreigingen, houdt ook morgen de deuren gesloten. Dat meldt SAAM, de scholengroep waaronder de basisschool valt. "Er is geen verandering in de situatie."

Een aantal leerlingen uit groep 8 van basisschool De Regenboog kreeg volgens Omroep Brabant vrijdag via Telegram foto's binnen van kogels waarop de namen van kinderen zijn geschreven. Op een andere foto die ze ontvingen, zijn drie pistolen te zien.

Bij de politie zijn intussen meerdere aangiftes binnengekomen. Over de aard en achtergronden van de bedreigingen wil de politie niets zeggen. "Dat is allemaal onderdeel van het onderzoek."

'Het is verdrietig'

De scholengroep noemt het besluit om de school ook morgen dicht te houden verdrietig. "Maar veiligheid is een belangrijke basis voor onderwijs en opvang. We doen er alles aan om dat weer te kunnen bieden."

De gemeente Oss laat weten alles in het werk te stellen om de veiligheid zo snel mogelijk weer op orde te hebben.