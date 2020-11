Routinier Silva leidt Real Sociedad terug naar koppositie in Spanje

Real Sociedad blijft ook na de achtste speelronde van La Liga koploper. De Basken uit San Sebastián wonnen met 4-1 bij Celta de Vigo en gingen Real Madrid, dat zaterdag de leiding even had overgenomen, weer voorbij.

De 34-jarige David Silva opende met een kopbal via de binnenkant van de paal de score. De van Manchester City overgekomen Silva maakte daarmee zijn eerste goal sinds zijn terugkeer naar Spanje.

Mikel Oyarzabal en Willian José (twee goals) maakten de overige goals en Iago Aspas scoorde namens Celta de Vigo uit een strafschop. Door een tweede gele kaart in blessuretijd eindigde Celta de wedstrijd met tien man.

Sociedad kwam door de zege op zeventien punten uit acht wedstrijden. Real Madrid staat met een wedstrijd minder gespeeld tweede met zestien punten. Donderdag is Real Sociedad in San Sebastián tegenstander van AZ in de Europa League.