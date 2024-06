Justin Timberlake gearresteerd voor rijden onder invloed

De Amerikaanse zanger Justin Timberlake is gisteravond gearresteerd in The Hamptons, in de staat New York. Hij wordt beschuldigd van rijden onder invloed. Dat meldt nieuwszender CBS News op basis van bronnen bij de politie. Timberlake moet vandaag voor de rechter verschijnen.

De politie bevestigt dat de zanger is aangehouden, maar geeft verder geen details over de arrestatie. Er is niet bekend hoeveel de artiest gedronken had. De Amerikaanse entertainmentsite TMZ meldt op basis van politiebronnen dat hij een stopbord negeerde en over de weg slingerde.

Tournee

Justin Timberlake was begin deze eeuw een van de bekendste en populaire artiesten. Afgelopen maart bracht hij na zes jaar weer nieuwe muziek uit. Bij het album Everything I Thought It Was hoort een tournee: er staan dit weekend twee optredens gepland in de stad Chicago, in augustus komt de zanger naar Nederland.