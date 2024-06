'Kijk, ruik en proef voor je voedsel weggooit', nieuwe campagne tegen verspilling

De afgelopen jaren wordt steeds minder eten weggegooid. Toch verdwijnt nog altijd zo'n 60 miljoen kilo eten in de vuilnisbak omdat de houdbaarheidsdatum niet duidelijk genoeg is. Een nieuwe samenwerking van onder meer fabrikanten en supermarkten wil de verspilling aanpakken in een nieuwe campagne. Daarom kondigen ze nieuwe, duidelijkere symbolen aan die voortaan op verpakkingen komen.

Er is een verschil tussen voedsel dat vanaf een bepaalde datum niet meer veilig te eten is en voedsel dat nog wel te gebruiken is. Nu staat er nog een datum op potten en pakjes met daarbij de tekst Tenminste Houdbaar Tot (THT) of een Te Gebruiken Tot (TGT). Minder dan de helft van de Nederlanders weet het verschil tussen die twee, zegt de Coalitie Houdbaarheid.

Minimale houdbaarheid

Bij een datum met een TGT is het niet de bedoeling dat na de uiterste datum het product nog wordt opgegeten. Dan gaat het om verse vis, sappen, vlees of al klaargemaakte maaltijden.

De THT daarentegen is volgens de coalitie een richtlijn, waarbij de datum staat voor de minimale houdbaarheid. Vaak is ook na die datum iets nog prima te eten of te drinken. Daarvoor moeten mensen wel zelf beoordelen of dat nog zo is, door te kijken, ruiken en ten slotte te proeven. Dat wordt ook duidelijker gemaakt in de nieuwe symbolen, zeggen de initiatiefnemers.