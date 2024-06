Alkmaarse politieagent opgepakt op verdenking van corruptie

Een Alkmaarse politieagent is aangehouden op verdenking van corruptie. Hij zou informatie uit politiesystemen voor geld hebben doorgespeeld. De man werkt bij de politie-eenheid Amsterdam.

In de zaak zijn eerder drie andere mannen aangehouden. Het is niet bekend of dat ook politieagenten zijn.

De verdachten kwamen in beeld nadat in een lopend onderzoek in Midden-Nederland gelekte politie-informatie werd aangetroffen.

De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland verder onderzoek. Alle verdachten zitten in voorarrest, meldt NH Nieuws.