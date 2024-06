Vertonghen houdt hoop na nederlaag: 'Tactisch niets veranderen, alleen scoren'

Natuurlijk, de nooit ingecalculeerde nederlaag tegen Slowakije is hard aangekomen in het Belgische kamp. constateert Jan Vertonghen dinsdagmiddag tegenover de verzamelde pers, Maar in tijd van nood blijkt ook bij de zuiderburen het begrip 'omdenken' een welkome reddingsboei om het moreel hoog te houden.

"Als je puur naar de score kijkt, is dit een slecht resultaat. Maar we zijn in ieder geval niet zo weggespeeld als acht jaar geleden tegen Italië."

Zo erg als die 0-2 nederlaag in Lyon van het EK 2016 was het in Frankfurt nu niet, wil Vertonghen er maar mee zeggen. "Toen werden we weggespeeld. Nu verdienden we te winnen."

De verdediger van Anderlecht zegt dan ook geen reden voor paniek te zien. "We moeten zaterdag tegen Roemenië tactisch gezien niet veel veranderen. Alleen moeten we tot scoren zien te komen."

Voetbalvader

Vanwege een hardnekkige liesblessure bleef de 37-jarige Vertonghen negentig minuten op de bank, iets dat overigens ook voor Axel Witsel gold. De verdediger moet zich vooralsnog tevreden stellen met een rol als mentor van met name jongere spelers, waar hij juist met zijn ervaring binnen de lijnen van nog grotere waarde zou kunnen zijn.

"Uiteraard wil ik graag elke minuut spelen. Maar als ik op deze manier iets kan bijdragen door de verdedigers iets te leren, doe ik dat uiteraard. Het doet me deugd dat mijn inspanningen zo gewaardeerd worden. Al ben ik liever natuurlijk niet zo'n voetbalvader die alleen maar langs de lijn staat."