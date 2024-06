'Schiphol-wethouder' Nobel staatssecretaris Participatie

VVD'er Jurgen Nobel (35) is de beoogde staatssecretaris Participatie en Integratie. Hij deed in de gemeente Haarlemmermeer al behoorlijk wat politieke ervaring op. Nobel had daar onder meer te maken met de luchthaven Schiphol.

Hij studeerde eerder bestuurskunde en richtte zijn eigen koffiemerk op (fairtrade). Tien jaar geleden kwam hij voor het eerst in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Hij was twee keer lijsttrekker van de VVD en sinds 2019 was hij er wethouder. In die laatste functie had hij behalve Schiphol ook financiën en woningbouw in zijn portefeuille.

Als wethouder benadrukte hij onder meer dat het economische belang van Schiphol niet moet worden onderschat en dat de krimp van de luchthaven geen doel op zich moet zijn. Hij zei dat krimp een deel van de oplossing kan zijn, maar dat niet het aantal vluchten, maar uitstoot en lawaai centraal moeten komen te staan.

Nobel verzette zich met succes tegen de aanleg van een tweede Kaagbaan in het dorp Rijsenhout en pleitte voor de bouw van woningen in dat gebied.