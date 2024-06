PVV'er Chris Jansen verruilt bestuur Flevoland voor Den Haag

PVV'er Chris Jansen (57) is de beoogd staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu. Hij heeft al veel verschillende politieke functies voor zijn partij gehad.

Sinds vorig jaar was hij gedeputeerde voor economische zaken en woningbouw in Flevoland. Eerder zat hij daar in Provinciale Staten (hij was twee keer PVV-lijsttrekker) en hij was lid van de gemeenteraad van Almere. Ook zat Jansen voor de PVV anderhalf jaar in de Tweede Kamer. Daarvoor werkte hij onder meer in de ICT-sector.

Jansen staat bekend als ambitieus en gedegen en ook als iemand die stevige uitspraken doet. In 2014 nam hij als enige van de PVV-fractie in Almere geen afstand van de 'minder Marokkanen'-speech van partijleider Wilders. Hij werd toen aanvankelijk uit de fractie gezet, maar dat werd enige dagen later teruggedraaid.

In 2016 noemde Jansen toenmalig burgemeester Weerwind van Almere een "flapdrol", omdat die een bijeenkomst met twee islamitische sprekers niet had verboden. Toen hij vorig jaar gedeputeerde werd, zei Jansen dat hij geen afstand zou doen van eerdere uitspraken over "islamisering", maar dat hij zich als bestuurder zou inspannen voor alle inwoners van de provincie.