Meer telefoontjes naar hulporganisaties na rechtszaak Ali B

Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld kregen afgelopen week meer telefoontjes over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de hulporganisaties kan dat komen door alle aandacht voor de rechtszaak tegen Ali B. Die heeft mogelijk personen met soortgelijke ervaringen getriggerd om hun verhaal te delen en hulp te zoeken.

"We krijgen gemiddeld 153 belletjes per week. Vorige week waren dat er 210", zegt Iva Bicanic, directeur-bestuurder van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Deze telefoontjes gaan over concrete hulpvragen voor psychische, juridische en medische ondersteuning.