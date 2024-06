Dani en Benfica hopen op herboren Kökçü na EK: 'Willen hem vaker zien lachen'

'Turken tevreden met kwartfinales'

Serkan Saydam vindt het lastig om in te schatten hoe ver Turkije kan komen op het EK. "Deze spelers hebben over het algemeen nog maar weinig ervaring op dit niveau, Maar we zijn heel fanatiek. Dat is in ons voordeel."

"Het wordt een belevenis om in Duitsland te voetballen. Dankzij alle Turkse fans die daar wonen of naartoe reizen, zullen onze wedstrijden als thuiswedstrijden voelen. Als we dan de kwartfinales halen, zijn we heel tevreden."