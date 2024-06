Vanavond op tv: Duurzaamheid bedrijven • Achterban VVD en NSC over Faber • Poetin in Noord-Korea • Tentoonstelling Kandinsky

Poetin in Noord-Korea

De Russische president Vladimir Poetin brengt vandaag voor het eerst in 24 jaar een bezoek aan Noord-Korea. Poetin heeft de banden met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aangehaald sinds het begin van de oorlog met Oekraïne. Mogelijk zullen ze opnieuw spreken over de levering van wapens aan Rusland en over de inzet in Rusland van Noord-Koreaanse arbeidsmigranten. Door de oorlog kampt Rusland met een groot tekort aan arbeidskrachten.