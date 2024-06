De veelbesproken handsbal van Belg Openda: zo gebruikt VAR 'connecting ball technology'

The officiële EK-bal 2024 is ontwikkeld door Adidas in samenwerking met FIFA en Kinexon. Een ultragevoelige bewegingssensor - die in het midden van de bal op z'n plek wordt gehouden - registreert elke beweging van de bal 500 keer per seconde en stuurt die gegevens door.

Die data geven allerlei inzichten, zoals snelheid van de bal, rotatie, de weg die de bal aflegde, balbezit, noem maar op. Vandaar dat je op je beeldscherm ook ziet hoe hard een schot was, of wat de precieze rotatie was.

Artificial intelligence

Om te bepalen of er sprake was van een overtreding worden de bewegingsdata gecombineerd met data uit camerasystemen en artificial intelligence. Met die drie componenten kan de exacte spelsituatie worden bepaald. Is er iets mis, dan krijgt de VAR een seintje.

Zoals ook bij de eerste goal van Lukaku.