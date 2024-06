Canal+ weet dat Mbappé ontbreekt tegen Oranje, bondsvoorzitter zegt: 'te vroeg voor conclusies'

De Franse televisiezender Canal+ meldt dat Kylian Mbappé vrijdagavond (21.00 uur) definitief niet meedoet tegen het Nederlands elftal. De Franse sterspeler kampt met een gebroken neus die hij maandagavond opliep tegen Oostenrijk.

Volgens Canal+ moet Mbappé het groepsduel met Oranje daardoor aan zich voorbij laten gaan, maar kan hij in de laatste groepswedstrijd tegen Polen wel in actie komen. Hij zal dan een masker dragen ter bescherming van zijn gebroken neus.

Bondsvoorzitter voorzichtig

Eerder op de dag was de voorzitter van de Franse voetbalbond, Philippe Diallo, nog een stuk voorzichtiger in zijn uitspraken over Mbappé. Op de persconferentie dinsdagochtend liet hij weten nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de inzetbaarheid van de aanvoerder en sterspeler.

"Het nieuws van de dokters is momenteel meer positief dan negatief", zei Diallo. "Want Mbappé hoeft geen operatie te ondergaan. Maar het is nog wat te vroeg om conclusies te trekken over de rest van het toernooi. We zijn gisteravond pas laat teruggekomen in het hotel, dus we zullen het nu moeten aankijken."