Thailand eerste land in Zuidoost-Azië dat homohuwelijk gaat legaliseren

Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Marghadi:

"Thailand heeft altijd het imago gehad dat het heel erg positief staat tegenover de lhbti-gemeenschap, omdat je daar als lhbti-toerist prima je gang kan gaan.

Maar voor de lokale bevolking is het niet altijd even makkelijk geweest. De bijna vier miljoen lhbti'ers in het land hebben veel te maken gehad met discriminatie. Omdat ze niet mochten trouwen konden ze bepaalde dingen niet doen, bijvoorbeeld kinderen krijgen via IVF. Daar had je een trouwcertificaat voor nodig.

De wet die er nu dus doorheen is gekomen, betekent dat over ongeveer 120 dagen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen en dan worden dat soort dingen makkelijker. Of de discriminatie daarmee verdwijnt, valt nog te bezien."