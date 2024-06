Reijnders en Verbruggen schrijven vedette Mbappé niet af: 'Gaan 'm vrijdag met masker zien'

Verbruggen maakte in oktober 2023 zijn debuut in het Nederlands elftal in een thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Dankzij twee goals van Mbappé, waaronder een hele fraaie, ging dat duel uiteindelijk met 1-2 verloren voor Oranje.

"Dat schiet eigenlijk niet meer door mijn hoofd", stelt Verbruggen. "Natuurlijk gaan je gedachten automatisch terug naar je debuut als je zoals nu tegen Frankrijk speelt, maar ik ben niet meer bezig met die tegengoals."

Wat de laatste dagen wel uitgebreid besproken is in de Oranje-selectie: het aantal tegengoals uit hoekschoppen. De laatste drie tegengoals kwamen allemaal uit een corner. "We hebben het er gisteren over gehad", zegt Verbruggen. "Ik denk dat het een kwestie van communicatie is."

"Misschien had ik nog iets duidelijker kunnen zijn, maar het is lastig om medespelers te bereiken in een vol stadion en bovendien gaat het zo snel. Maar laten we er niet een te groot ding van maken, want we hebben die standaardsituaties ook vaak goed verdedigd."