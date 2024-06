'Bromance' met Martínez moet Ronaldo gedroomd afscheid van EK opleveren

Als basisspeler, want de vedette mag dan inmiddels 39 jaar oud zijn, versleten is hij naar eigen zeggen allerminst.

Op EK's staat zijn teller op veertien goals, waarmee hij op de eeuwige topscorerslijst eerste achtervolger Michel Platini ruim achter zich laat, Platini maakte er negen. Scoort hij dit EK, dan wordt Ronaldo de oudste doelpuntenmaker ooit op het Europees kampioenschap.

Spoedig einde

Ondenkbaar is dat allerminst. In de kwalificatie was hij goed voor tien treffers, ook al speelde hij niet alle wedstrijden. Ronaldo lijkt het eeuwige leven te hebben. Toch was het zijn partner Georgina Rodríguez die vorig jaar hintte op een spoedig einde van de loopbaan van haar wederhelft.

"Over één, hooguit twee jaar is het gedaan", liet de 30-jarige Argentijns-Spaanse zich bij een modeshow in Milaan ontvallen.