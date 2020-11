Engelse legende Charlton (83) lijdt aan dementie

Oud-voetballer Sir Bobby Charlton lijdt aan dementie, zo maakte zijn club Manchester United bekend. "Iedereen bij Manchester United is bedroefd dat deze verschrikkelijke ziekte Sir Bobby Charlton treft", schrijft Manchester United over de 83-jarige clublegende. "We blijven onze eeuwige liefde en steun geven aan Sir Bobby en zijn familie."

Charlton werd in 1966 met Engeland wereldkampion in eigen land. Hij ontving dat jaar ook de Gouden Bal als beste voetballer van de wereld. Met 49 treffers was hij tot 2015 topscorer aller tijden van Engeland, tot Wayne Rooney hem overtrof. Charlton speelde meer dan 600 wedstrijden voor Manchester United.

In juli van dit jaar overleed Jack Charlton, de oudere broer van Bobby, op 85-jarige leeftijd. Ook Jack was een van de wereldkampioenen van 1966. Hij leed ook aan dementie. Eerder deze week stierf Nobby Stiles op 78-jarige leeftijd, eveneens een wereldkampioen van 1966. Ook hij was dement.