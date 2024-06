Miljoenen extra nodig voor trein tussen Hengelo en Duitsland

De treinverbinding tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld gaat de belastingbetaler in Overijssel meer geld kosten. Door de vele treinuitval, tegenvallende reizigersaantallen en gestegen kosten voor stroom en personeel, moeten er miljoenen bij om de verbinding overeind te houden.

De directe trein tussen Hengelo en Bielefeld, die sinds 2017 rijdt, moest de gedroomde opvolger worden van de Grensland Express, maar kampte de laatste jaren vooral met grote problemen. Zo viel op sommige momenten tot 40 procent van de treinen uit, waardoor reizigers wegbleven.

De zogenaamde Bielefeldtrein kost de provincie Overijssel nu al 1,6 miljoen euro per jaar. Maar om de verbinding tot 2032 overeind te houden, blijkt er nog eens minimaal één miljoen euro per jaar extra nodig te zijn. Voor de komende jaren betekent dat zo'n 7,5 miljoen euro extra aan gemeenschapsgeld.

Hoge kosten, lage opbrengsten

De belangrijkste reden daarvoor is de toename van de exploitatiekosten. "Kosten voor met name stroom en personeel zijn in Duitsland sterk gestegen", zegt een woordvoerder van de provincie tegen RTV Oost. Daarnaast speelt mee dat er tijdens de coronaperiode in 2020 en 2021 amper werd gereisd, waardoor de opbrengsten lange tijd tegenvielen.

Ook de goedkope abonnementen in Duitsland helpen daar niet aan mee. Dagelijks steken zo'n 400 tot 500 reizigers de grens over in de Bielefeldtrein. Maar zij maken veelal gebruik van het voordelige 'Deutschlandticket', waarmee ze voor 49 euro per maand onbeperkt door Duitsland kunnen reizen. "Dat zorgt voor lagere reizigersopbrengsten", aldus de woordvoerder.

De treinuitval op het traject tussen Hengelo en Bielefeld is volgens de provincie wel flink verminderd.