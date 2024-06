Celtics verovert achttiende NBA-titel en is weer alleen recordhouder

De basketballers van Boston Celtics hebben voor de achttiende keer de titel in de NBA veroverd. In de finale van de best-of-seven-serie werd Dallas Mavericks in het vijfde duel ruim geklopt.

In het eigen TD Garden in Boston werd de ploeg van sterspelers Luka Doncic en Kyrie Irving met 106-88 aan de kant gezet. Daarmee eindigde de serie in een 4-1 overwinning voor de Celtics.

Sinds de titel van Los Angeles Lakers in 2020 hadden beide aartsrivalen zeventien NBA-trofeeën in de prijzenkast staan. Dankzij de zege op de Mavericks zijn de Celtics weer alleenheerser. Het is de eerste titel voor de recordkampioen sinds 2008 en pas de derde in de afgelopen 38 jaar.