Studentenverenigingen komen met gedragscode tegen wangedrag

49 studentenverenigingen ondertekenen vandaag een gedragscode om seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie en extreem middelengebruik tegen te gaan. De code komt vanuit de verenigingen zelf en is opgesteld door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKVV), een nationaal samenwerkingsverband van studentenverenigingen.

Eerder dit jaar ging het mis bij het Utrechtsch Studenten Corps, toen lijsten met persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten gedeeld werden. Er stonden opmerkingen bij over hun uiterlijk en over hun veronderstelde seksuele prestaties. Verder schorste het Groningse Vindicat vorig jaar leden vanwege de mishandeling van twee ganzen.

LKVV-voorzitter Linde van Mechelen zegt dat het afgelopen moet zijn met dit soort incidenten. Ze benadrukt dat het initiatief niet door maatschappelijke of politieke druk kwam. "Het initiatief voor deze gedragscode kwam vanuit de verenigingen zelf." De organisatie heeft zo'n 47.000 studenten onder zich, in dertien steden. De verenigingen variëren in grootte.

Zero tolerance

In de code stelt de LKVV een aantal oplossingen voor. Zo moet elke vereniging een meldpunt en vertrouwenspersoon voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en agressie hebben. Ook een zero tolerance-beleid voor harddrugs en ontmoedigingsprotocollen voor drugs in het algemeen worden genoemd.

LKVV is niet de eerste die zo'n gedragscode opstelt, de afgelopen jaren publiceerden meerdere individuele verenigingen hun plannen al. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, publiceerde daarnaast in augustus een 'studentenpact'. Dat is een document met actiepunten voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, onder meer ondertekend door de LKVV.

Volgens Van Mechelen was dat niet genoeg: "Onze gedragscode is breder dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. We willen ook laten zien waar een vereniging van toegevoegde waarde kan zijn."

'Cultuurverandering kost tijd'

Van Mechelen verwacht dat de code indruk zal maken op studenten en dat plegers van ongewenst gedrag zich er echt iets van zullen aantrekken. "Cultuurverandering kost tijd. Maar we hebben eerder gezien dat dit soort documenten veel teweeg kunnen brengen wanneer je iedereen erin betrekt."

Volgens Van Mechelen zijn de intenties van de huidige verenigingsbesturen dus goed. Toch wil dat nog niet altijd wat zeggen, studentenverenigingen wisselen namelijk jaarlijks van bestuur. De LKVV probeert te voorkomen dat deze code snel vergeten zal worden door ook alvast de besturen van komend collegejaar te betrekken bij de ondertekening. Bovendien gaat de organisatie de code ieder jaar evalueren met de verenigingen.