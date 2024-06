Biologische siertelers willen hulp overheid: 'Ruimte voor groei'

Onlangs verbood een rechter tot twee keer toe kwekers in de buurt van bewoond gebied lelies te verbouwen. De gebruikte bestrijdingsmiddelen kunnen volgens de rechtbank een reële kans op gezondheidsschade opleveren. En uit gisteren gepubliceerd onderzoek blijkt dat pesticiden nog lang in de verre omgeving van akkers terug te vinden zijn. Zelfs als er kilometers ver van de akkers wordt gemeten, komen de stoffen nog voor.

"Er zijn zoveel negatieve berichten over de sierteelt. Dat gaat mij aan het hart", zegt Heutink. "Wij willen laten zien dat het anders kan." Zelf heeft hij een sierkwekerij met vooral lokale afzet. Hij merkt dat hij zijn bloemen steeds makkelijker verkoopt.

Ook grootschalige telers, zoals Geert op 't Hof, zeggen dat het kan. Dit jaar oogst hij zijn laatste veld Duizendschoon. Volgend jaar teelt hij volledig biologisch en daar past Duizendschoon niet meer in. Vanwege de gevoeligheid voor schimmel kan die bloem niet zonder bestrijdingsmiddelen gekweekt worden.

Volgens Heutink zijn er honderden andere soorten die wel geschikt zijn voor de biologische teelt. "De diversiteit is enorm. En de bloemen zijn ook veel sterker dan de gangbare soorten die onder ideale omstandigheden geteeld zijn en daardoor kwetsbaarder en minder weerbaar zijn tegen invloeden van buiten."

'Te strenge regels'

LTO kijkt er iets minder rooskleurig tegenaan. Volgens Erik Stuurbrink, voorzitter vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen van de landbouworganisatie, is er een grote bereidheid bij de kwekers om duurzamer te gaan produceren. "Maar het moet wel realistisch en haalbaar zijn."

Door de strenge regels in Nederland is het volgens hem lastig om de overstap naar biologisch te maken. In Duitsland krijgen kwekers bijvoorbeeld zeven jaar de tijd om in omschakeling te blijven en biologisch te worden, in Nederland is dat twee jaar. Dat maakt volgens Stuurbrink een groot verschil.

"We willen in principe zo duurzaam mogelijk telen met groen middelen en biostimulanten. Maar wel met de mogelijkheid bij acute ziekte-uitbraken alsnog bestrijdingsmiddelen te gebruiken, zodat we dan niet de hele oogst moeten weggooien", zegt Stuurbrink. "Maar in Nederland raak je dan je certificaat kwijt." LTO vindt dan ook dat de regels op een andere manier ingericht moeten worden, zodat boeren die willen overstappen naar biologisch minder financieel risico lopen.

Maar volgens Heutink en Op 't Hof is biologische sierteelt wel degelijk financieel haalbaar. Zo kan Sprinklr, een kweker van biologische tuinplanten, de vraag nauwelijks aan. Want ook bij de consument groeit het bewustzijn dat er een keerzijde zit aan al die die prachtige bloemen en planten waar we het hele jaar door zo veel plezier van hebben.