De Vrij, de onopvallende opvallendste naam in het Oranje van Koeman

Het contrast tussen beiden is enorm. Spits Weghorst pakt zijn moment, stookt de boel op, ontlokt reacties. Verdediger De Vrij blijft op de achtergrond, voert zijn taak met precisie uit en geniet vooral vanbinnen.

Eigenlijk geruisloos heeft De Vrij op zijn 32ste iets te pakken wat er misschien wel niet meer in leek te zitten: een basisplaats in het Nederlands elftal op een groot toernooi. Temeer omdat zijn zesde seizoen bij Internazionale niet zijn beste was.

Speeltuin in Wolfsburg

Het is de dag na de winst op Polen en het Nederlands elftal is terug in het basiskamp in Wolfsburg, waar de zon zich voor het eerst dit EK voor langere tijd laat zien. Al zijn de wolken in Wolfsburg nooit ver weg.

Voor het eerst zien we ook de families van de internationals in het AOK Stadion. Na afloop van de training, die De Vrij net als de andere basisspelers vooral op een hometrainer doorbracht, verandert het veld in een enorme speeltuin.

Ook Nolan, het bijna 1,5 jaar oude zoontje van De Vrij, meldt zich om te komen spelen met een bal. Zijn vader geniet zichtbaar. Hoe serieus hij zijn vak ook neemt, de oud-Feyenoorder weet waarom het draait in het leven.