Wekdienst 18/6: Poetin naar Pyongyang • Koning opent tentoonstelling

Goedemorgen! De Russische president Vladimir Poetin reist naar Noord-Korea. Het is zeer zeldzaam dat buitenlandse leiders een bezoek brengen aan de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. En koning Willem-Alexander opent een tentoonstelling in Amsterdam.

Eerst het weer: in het noorden schijnt 's ochtends nog even de zon, maar daarna is het weer klaar. Over het hele land is het gedurende de dag bewolkt en trekken er her en der buien over het land. In Limburg kan er ook wat onweer komen. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden.