Klachten tegen Wevers nemen toe, ex-turnster Goedkoop zoekt de waarheid

Met de beschuldigingen van Goedkoop op 26 juli bij de NOS richting Wevers, vader van olympisch kampioene Sanne Wevers, raakte de turnaffaire in een stroomversnelling. Trainer Gerrit Beltman had toen ook al toegegeven jonge turnsters te hebben mishandeld en vernederd tijdens de trainingen.

Betrokkenen zullen hun visie geven over hoe het er echt toeging in de turnsport en waarom klachten niet werden gehoord, bestuurders wegkeken en onderzoeken ergens diep onder in de la verdwenen.

Nu, drie maanden later, staat er maandag een rondetafelgesprek op de agenda. Kamerleden praten met diverse betrokkenen over de verpeste turncultuur. Het grensoverschrijdende gedrag van trainers heeft politiek Den Haag bereikt.

Goedkoop beschuldigde Wevers eind juli bij de NOS van fysiek geweld in de turnhal. Weer kwam de turnsport in opspraak door grensoverschrijdend gedrag.

De onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport blijven zich opstapelen, met bondstrainer Vincent Wevers als brandend middelpunt. "Ik wil weten hoe de KNGU het heeft kunnen afwegen om na zoveel klachten van turnsters iemand toch bondstrainer te maken", zegt oud-turnster Joy Goedkoop.

De KNGU stelde, ondanks de reeks aan klachten van turnsters en hun ouders over grensoverschrijdend gedrag en ontslag bij turnclub TON Oldenzaal, Wevers in 2014 gewoon aan als bondstrainer, meldden dit weekeinde NRC en het Noordhollands Dagblad.

Inmiddels zijn de trainers (op één na) weer aan het werk in Nijmegen, maar blijven de aantijgingen toenemen. Ook richting turnbond KNGU, die al decennialang op de hoogte is van de wantoestanden, maar nooit echt ingreep. De bond liet onderzoeken uitvoeren, maar bracht de conclusies over de wantoestanden niet in de openheid.

Onderzoeken werden aangekondigd, (oud)turnsters stapten uit de anonimiteit en de KNGU greep in. Het topsportprogramma van vrouwen werd, een jaar voor de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio, stilgelegd. De bij de Nederlandse topturnsters betrokken trainers werden voorlopig buitenspel gezet. Dit alles om onderzoek naar de gebeurtenissen uit een kort en ver verleden niet in de wielen te rijden.

Haar uitlatingen riepen ook vragen op. "Veel mensen vroegen zich af: waarom nu pas? Dat is simpel. Ik heb tot 2016 in de turnwereld gezeten. Dan trek je je mond niet open, dan gooi je je eigen glazen in. Daarna ben ik 3,5 jaar zo slecht geweest, zo depressief, dat ik een confrontatie met de persoon om wie het ging niet aankon."

Goedkoop was niet uit op wraak, zegt ze ook nu weer. "Maar het heeft zoveel impact op mijn leven en op het leven van andere turnsters gehad. Er is nooit erkenning en begrip geweest. We hebben nu een stem die er jaren niet is geweest. Ik ben na mijn uitspraken bij de NOS uit de media weggebleven, omdat het niet om mij ging, maar om een cultuurverandering."

Na haar onthulling over Wevers eind juli bleef ze weg uit de media. Er is veel gebeurd sinds die tijd. "Ik heb veel positieve reacties gehad, van turnsters die zich eindelijk gezien, gehoord en begrepen voelden. En die ook hun verhaal hebben en dat nu durven delen. Door wat er toen is gezegd, is de bal gaan rollen."

Dat laatste is voor veel oud-turnsters onbegrijpelijk. "Ik wil weten hoe iedereen daarover heeft gedacht. Waarom ze dat gedaan hebben?", vraagt Goedkoop zich met een brok in haar keel af.

"Ik ben zeer bereid het gesprek met Joy Goedkoop aan te gaan. Ik heb een ordemaatregel van het ISR, wat betekent dat ik gedurende het onderzoek niet met leden of oud-leden van de KNGU over de zaak mag praten. Binnenkort heb ik een gesprek bij het ISR. Dan ga ik vragen of ik de dialoog mag aangaan met Joy."

De oud-turnster ziet veel meer in een gezamenlijk proces om de waarheid boven water te halen, zodat er ook bewustzijn bij de betrokkenen komt. Ze gaat liever in overleg met Wevers en Wiersma dan de harde kant te bewandelen. "Ik trek mijn verhaal in bij ISR als we hier met z'n allen over kunnen praten."

Goedkoop sprak de afgelopen periode met het Instituut Sportrechtspraak, dat klachten over grensoverschrijdend gedrag onderzoekt. In principe heeft ze geen zin in een harde juridische strijd.

Inmiddels is Goedkoop er een stuk beter aan toe. "Eerst zat ik in een slachtofferrol. Ik legde de schuld bij een ander neer, bij Vincent Wevers, bij Gerben Wiersma, bij de KNGU. Maar we hebben het met z'n allen gedaan. We hebben het allemaal toegelaten", zegt Goedkoop. "Nu snap ik wat er is gebeurd en ben ik ze dankbaar voor wat voor sterke vrouw ze mij gemaakt hebben."

Wevers in juli 2020: 'Nooit iemand geslagen of geschopt' - NOS

"Het is niet alleen Vincent Wevers of Gerben Wiersma, er zijn zoveel partijen bij betrokken: de KNGU, NOC*NSF, het Instituut Sportrechtspraak, trainers, artsen, fysiotherapeuten, ouders, turnsters zelf, de clubs, de bestuurders. We hebben met z'n allen jarenlang in dit systeem gefunctioneerd, omdat we dachten dat het succes zou geven. Het heeft succes opgeleverd, maar het is niet meer van deze tijd."

Excuses

Goedkoop keek eind juli met gefronste wenkbrauwen naar het interview van Vincent Wevers bij de NOS, waarin hij fysiek geweld richting haar ontkende. "Begrijp me niet verkeerd: als hij het zou toegeven op tv dan is dat ook voor hem direct einde verhaal. Voor mij is de enige oplossing de waarheid. Ieder mens mag fouten maken, maar je moet je bewust zijn van wat je hebt gedaan. Dat betekent dat je naar mij excuses aanbiedt. In de kern mogen ze van mij verder in het turnen, maar wel op een andere manier."