Guten Morgen EURO 2024: Turks thuisduel en hoe goed is Portugal nou echt?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden zijn er vandaag?

Voor de mensen die vrij zijn en zich verheugen op zo'n zalige, eindeloze EK-dag op de bank, eerst even het slechte nieuws. Er is vandaag geen 15.00 uur-wedstrijd. Dat komt omdat afgelopen vrijdag alleen het openingsduel werd gespeeld. Het speelschema moet ergens weer worden rechtgetrokken.

De pret begint vandaag dus pas om 18.00 uur, als Turkije het opneemt tegen Georgië. Om 21.00 uur wacht het andere duel in poule F, tussen Portugal en Tsjechië. Morgen wordt het oude ritme van drie wedstrijden per dag overigens gewoon weer opgepakt en kunnen de voetbalverslaafden hun hart weer ophalen.

Duits thuisduel Turkije

Gelukkig is de eerste wedstrijd van de dag er wel eentje om je op te verheugen. De verwachting is dat Turkije in Dortmund een verkapte thuiswedstrijd zal spelen. In het Duitse Ruhrgebied wonen ongelofelijk veel voetballiefhebbers met Turkse wortels en ook voor de Turken in Nederland is Dortmund natuurlijk goed te bereizen.