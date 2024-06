Nederland voldoet nu wel aan NAVO-norm defensie, net als 22 andere landen

In 2006 spraken de NAVO-landen om 2 procent van het bbp aan defensie uit te geven, maar slechts enkele landen haalden dit doel in het verleden. Dit leidde tot frustratie bij met name de Verenigde Staten. Sinds de oorlog in Oekraïne tonen meer landen zich bereid om toe te werken naar 2 procent.

Demissionair premier Rutte vindt het "heel fijn nieuws" dat Nederland zich nu ook aan de afspraak houdt, zei hij na afloop van een EU-top in Brussel. Rutte denkt dat dit ook in de toekomst zo blijft. "Als je ziet wat er in de wereld aan de hand is, dan moeten we gewoon ons eigen broek kunnen ophouden." "Dit is goed voor Europa en voor de Verenigde Staten", zei Stoltenberg in Washington.