Nog geen knoop doorgehakt over Europese topbanen

De Europese regeringsleiders zijn het nog niet eens over wie de Europese topfuncties moeten krijgen. Even leek het erop dat ze er snel uit zouden zijn, maar tijdens een informele bijeenkomst in Brussel bleek er het toch niet zo simpel. "Er is vanavond geen overeenstemming bereikt", zei voorzitter van de Raad, Charles Michel, maandagavond in een volle perszaal.

De leiders van de 27 lidstaten moeten het eens worden over vier topbanen. Allereerst de voorzitter van de Europese Commissie, nu in handen van christendemocraat Ursula von der Leyen. Daarnaast zijn dat de functies van de Europese Raad (die de toppen van de regeringsleiders leidt), de nieuwe buitenlandchef van de EU én de voorzitter van het Europees Parlement.

Deze kandidaten worden door de 27 lidstaten voorgedragen. Namen voor de topfuncties zingen al een tijdje rond. Ursula von der Leyen wil graag een tweede termijn als voorzitter van de Commissie, en Roberta Metsola wil verder als voorzitter van het Europees Parlement.

De naam van de oud-premier van Portugal, Antonio Costa, wordt genoemd als voorzitter van de Raad. En de Estse premier Kaja Kallas staat op de lijst om de nieuwe EU-buitenlandchef te worden.

Duidelijk over deze namen is er dus nog niet. Achter de schermen gaan de onderhandelingen door. Volgende week is er een officiële EU-top. Dan willen de regeringsleiders de knoop doorhakken.