Nachtwerk voor Vitesse op deadlinedag, licentiecommissie besluit later over toekomst

Vitesse heeft tot diep in de avond doorgewerkt om alle benodigde papieren in te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB om volgend jaar nog betaald voetbal te kunnen spelen. Dat laat de club vanavond weten.

De Arnhemse club moest maandagavond (17 juni) voor 00.00 uur een sluitende begroting aanleveren (met garanties) bij de voetbalbond. Als die wordt goedgekeurd speelt de club ook volgend jaar betaald voetbal. Wordt de begroting afgekeurd, dan verliest Vitesse de licentie.

De degradant zit in grote geldproblemen. Na het opstappen van de Russische eigenaar, Valeri Ojf, is er een schuld ontstaan van ongeveer 19 miljoen euro. Het grootste gedeelte (zo'n 14 miljoen euro) is een lening bij de Amerikaanse investeerder Coley Parry. De Amerikaan wilde Vitesse met zijn bedrijf 'Common Group' overnemen, maar kreeg geen toestemming van de licentiecommissie.

Nieuwe investeerders

Om volgend seizoen te kunnen blijven voetballen, ging de Arnhemse club op zoek naar nieuwe investeerders. Via een biedingsproces kwamen er zeker vier partijen naar voren die geld in de club wilden stoppen. Volgens Omroep Gelderland zijn er nu nog twee partijen over, een Nederlandse en een Amerikaanse.

Er is alleen één probleem voor alle investeerders: zij willen niet die enorme schuld aan Parry afbetalen. Dat betekent dat advocaten van Vitesse en de Amerikaan nu volop in overleg zijn over een oplossing. Die oplossing is er nog niet.

Vitesse zegt 'in overleg met diverse betrokkenen' hopelijk snel met meer informatie naar buiten te komen.

Intrekken licentie

Mocht die situatie met Parry niet snel veranderen, dan gaat de licentiecommissie over tot het intrekken van de licentie. Dan zijn er nog wel ontsnappingsmogelijkheden voor de Arnhemse club. Er is nog een beroep mogelijk tegen het besluit en ook een gang naar de rechter is nog mogelijk.

Die extra tijd kan de club weleens hard nodig hebben.