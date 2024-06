Fransen winnen nipt van Oostenrijk in groep Oranje, Mbappé valt uit met bebloede neus

Frankrijk, vrijdag de tegenstander van Oranje, heeft de favorietenstatus op het EK nog niet overtuigend waargemaakt. Op z'n Frans - verdedigend weinig weggevend, aanvallend met gevaarlijke stuiptrekkingen - versloegen Kylian Mbappé en co wel de Oostenrijkers met 1-0.

Grootste tegenvaller voor Frankrijk was de blessure van Mbappé, die in de slotfase met een bloedende neus naar de kant ging. Hij was hard in botsing gekomen met de schouder van Kevin Danso.

Eigen doelpunt Wöber

Sprankelend was het niet in hun openingsduel en de Fransen oogden best kwetsbaar achterin. Maar de Oostenrijkers, die zeker na rust met alle risico's van dien naar voren voetbalden, kwamen aanvallend te kort om Frankrijk pijn te doen. Een eigen doelpunt van Maximilian Wöber was de enige goal van de wedstrijd.