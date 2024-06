39-jarige Ronaldo gaat voor EK-winst: 'Blij dat ik nog vlinders in mijn buik voel'

Cristiano Ronaldo voelt een dag voor de eerste wedstrijd op dit EK vlinders in zijn buik. "Ik ben blij dat ik ze voel. Als je die tinteling niet voelt, is het beter om op te geven en te stoppen", zegt de 39-jarige sterspeler die morgen aan zijn zesde EK gaat beginnen.

Portugal speelt tegen Tsjechië in groep F, waar ook nog Turkije en Georgië in zitten. Voor Ronaldo, die in de basis wordt verwacht, telt dit toernooi maar één ding: de titel. Ploeggenoot Rúben Dias van Manchester City roemt Ronaldo. "Cristiano is een inspiratie, hij laat ons zien dat alles mogelijk is. Hij is onze aanvoerder en we gaan er helemaal voor met hem."

Ronaldo's titeldroom wordt omarmd door de andere Portugezen, zegt ook Diogo Dalot van Manchester United. "Hij denkt altijd groot en we willen hem steunen omdat hij onze aanvoerder is", zegt de vleugelverdediger.