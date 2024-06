Supermarktpersoneel is agressie beu: 'Ik trok het niet meer'

Meer agressie in de supermarkten

Werknemers in supermarkten hebben aanzienlijk vaker te maken met ongewenst gedrag dan in andere sectoren, blijkt uit de recente Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS.

Een kwart van de supermarktmedewerkers kreeg te maken met ongewenst gedrag door klanten, terwijl het gemiddelde over heel Nederland 11 procent is. Ook vindt ruim 15 procent van de supermarktmedewerkers dat er meer maatregelen nodig zijn tegen agressie, intimidatie of geweld, terwijl dat in de rest van de handelssector gemiddeld 5 procent is.