UvA: aangifte na vernielingen door gemaskerde demonstranten

Bij een pro-Palestijns protest op het Science Park in Amsterdam-Oost zijn vernielingen aangericht, meldt de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op video's is te zien dat demonstranten barricades opwerpen en dat doorgangen zijn geblokkeerd.

De UvA zegt aangifte te doen. "Ondanks pogingen tot de-escalatie in de vorm van gesprek is opnieuw een onveilige sfeer ontstaan op de campus, door gemaskerde demonstranten", staat in een verklaring.

Volgens de universiteit begon het protest vandaag met vreedzame acties. Rond 12.00 uur stonden er zo'n twintig tot dertig tenten. Ergens in de loop van de middag sloeg de stemming om. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was.

Overnachting niet toegestaan

De activisten willen op de campus overnachten, maar de UvA staat dat niet toe. De politie is aanwezig. Een deel van de betogers zou inmiddels zijn vertrokken.

De decaan is in gesprek gegaan met de demonstranten, maar dat heeft volgens de universiteit niets opgeleverd. De actievoerders eisen dat de UvA alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt.

De afgelopen maanden zijn er geregeld acties op Nederlandse campussen geweest door pro-Palestijnse activisten, waarbij soms ook vernielingen werden aangericht. Vorige maand werd op het UvA-terrein een protestkamp ontruimd. Daarbij werden 140 demonstranten aangehouden.