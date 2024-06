Barricades op UvA-campus, 'onveilige sfeer door gemaskerde demonstranten'

Bij een pro-Palestijns protest op de Science Park-campus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn vernielingen aangericht. Op video's is te zien dat demonstranten barricades hebben opgeworpen en dat doorgangen zijn geblokkeerd. De UvA heeft betogers opgeroepen te vertrekken.

Vele tientallen betogers hebben zich verzameld op de campus in Amsterdam-Oost. De politie is aanwezig. De banden van een politievoertuig zijn lekgestoken, zegt een woordvoerder. Er staan tenten en veiligheidscamera's zijn bespoten met verf.

De UvA zegt aangifte te doen. "Ondanks pogingen tot de-escalatie in de vorm van gesprek is opnieuw een onveilige sfeer ontstaan op de campus, door gemaskerde demonstranten", staat in een verklaring. Op foto's is te zien dat actievoerders geïmproviseerde schilden hebben gemaakt. Ook hebben demonstranten stenen tegels uit de straat gehaald.

De demonstranten zeggen de hele nacht te zullen blijven: