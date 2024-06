Artiestenmanager Scooter Braun stopt, gaat verder als K-pop-magnaat

De Amerikaanse ondernemer Scooter Braun, bekend als manager van Justin Bieber en Ariana Grande, stopt als artiestenmanager. Hij blijft wel CEO van het bedrijf Hybe America, de Amerikaanse tak van een Zuid-Koreaans entertainmentbedrijf. Hybe vertegenwoordigt onder meer de Zuid-Koreaanse popgroepen BTS en Seventeen.

De 42-jarige Braun maakte het nieuws bekend op Instagram. "Na 23 jaar als artiestenmanager is dit hoofdstuk tot een eind gekomen. Mijn hele volwassen leven had ik de rol van artiestenmanager en was ik 24/7 bereikbaar."

Hij had veel grote artiesten onder zijn hoede. Behalve Bieber en Grande managede hij Martin Garrix, David Guetta, J Balvin en Demi Lovato. Het verhaal gaat dat hij Justin Bieber ontdekte toen die 12 was. De Canadees groeide onder Braun uit tot een wereldster.

Geruchten over een breuk tussen Braun en zijn protégés gingen al een tijd rond. Er klonk kritiek dat Braun te veel aandacht had voor zijn rol als CEO bij Hybe.

Controverse Taylor Swift

In 2019 kwam Braun in het nieuws vanwege zakelijke onenigheid met Taylor Swift. Hij had de rechten van haar eerste zes albums in handen en Swift probeerde die terug te kopen. Braun verbond daar strenge voorwaarden aan, wat ertoe leidde dat Swift vier albums opnieuw opnam en uitbracht onder de noemer Taylor's version heet.

In zijn aankondiging van vandaag reageert Braun voor het eerst openlijk op de kritiek. Hij zegt dat zijn stilte een poging was om "erboven te staan". "Maar de laatste drie jaar heb ik het gevoel gekregen dat 'erboven staan' alleen maar verwarring heeft veroorzaakt over wie wij zijn", aldus Braun.