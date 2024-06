België ziet twee goals afgekeurd worden en verliest van stugge Slowaken

Na een totaal mislukt WK in Qatar moet België uitkijken dat het EK in Duitsland niet net zo'n teleurstelling gaat worden. De Belgen verloren hun eerste groepsduel met 1-0 van Slowakije. De snelle goal van Slowaak Ivan Schranz leidde een slecht begin van het toernooi in voor de favoriet van groep E.

Het zat de Belgen ook niet mee. Twee doelpunten werden afgekeurd door de videoscheidsrechter: Romelu Lukaku had buitenspel gestaan en Loïs Openda hands gemaakt.

België, dat nu derde staat, kan zich nauwelijks meer puntenverlies veroorloven, ook omdat Roemenië eerder op de dag met 3-0 had gewonnen van Oekraïne.

'Nieuw toernooi, halve nieuwe ploeg'

De Belgen proberen op te krabbelen uit de as van een opgebrande 'gouden generatie'. Vertrouwde namen als Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Eden Hazard zijn er niet meer bij. Ook Real Madrid-doelman Thibaut Courtois zit thuis: niet geselecteerd na een conflict met de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.

"Nieuw toernooi, nieuwe trainer, halve nieuwe ploeg", vatte aanvoerder Kevin De Bruyne de fase waarin de Belgen zitten vooraf goed samen.