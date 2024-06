Vrouw (46) overleden na steekincident in Amsterdam

Na een steekpartij in Amsterdam is een vrouw van 46 aan haar verwondingen overleden, meldt de politie. Ze werd in de nacht van donderdag op vrijdag neergestoken in de wijk Osdorp, in Nieuw-West.

De vrouw werd gevonden nadat buurtbewoners geschreeuw hadden gehoord en de politie hadden gebeld. Even verderop vond de politie nog een man die was neergestoken. Beide slachtoffers werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, de vrouw is daar overleden.

Kort na het incident werden twee mannen aangehouden. Een van hen geldt nu als verdachte. De man van 38 zou bij beide steekincidenten betrokken zijn.

De Amsterdammer is vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft nog zeker veertien dagen vastzitten.