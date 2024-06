Ondanks rebellie milieuminister blijft Oostenrijkse regering overeind

De Oostenrijkse regering blijft vooralsnog overeind, ondanks een hevig politiek conflict tussen de twee coalitiepartijen. Wel spreekt ÖVP-bondskanselier Nehammer van een "zware vertrouwensbreuk", veroorzaakt door Groenen-minister Gewessler, die tegen de wil van de conservatieve partij instemde met de EU-natuurherstelwet.

"Dit is niet wat de burger van politici mag verwachten", zei Nehammer in een verklaring op tv. De situatie is ernstig genoeg om het kabinet te laten vallen, benadrukte hij. Maar na intern overleg is besloten om dit niet te doen. De bondskanselier stelt dat hij het land niet onnodig "in chaos" wil storten. In september staan reguliere parlementsverkiezingen op de agenda.

Rechtszaken aangekondigd

De ÖVP heeft milieuminister Gewessler aangeklaagd wegens ambtsmisbruik. In Luxemburg stemde zij ondanks verzet van haar coalitiepartner in met de Europese natuurwet, waarmee die aan een meerderheid werd geholpen.

Volgens Nehammer heeft Gewessler in strijd met de grondwet gehandeld, omdat ze niet namens het land zou hebben gestemd. Zijn partij stapt, naast de strafzaak in Oostenrijk, ook naar het Europees Hof van Justitie om de stemming ongedaan te maken.

'Moedig besluit'

Gewessler stelt dat ze volgens de wet heeft gehandeld. Haar partij geeft als toelichting dat tegenstemmen mogelijk werd, omdat twee van de negen deelstaten een draai hadden gemaakt over de Europese herstelwet. Het gaat om de deelstaten Wenen en Karinthië.

Op X zegt de minister: "Mijn geweten zegt me: als de gezondheid en het geluk van toekomstige generaties op het spel staat, zijn er moedige beslissingen nodig. Ze omschrijft haar actie als "een overwinning voor de natuur".