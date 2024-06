Geen hattrick voor Vollering in Ronde van Zwitserland, Bradbury wint derde etappe

Het is Demi Vollering niet gelukt om ook de derde etappe in de Ronde van Zwitserland te winnen. De 27-jarige renster van SD Worx-Protime kwam maandag in Champagne als zesde over de finish.

De zege was voor Neve Bradbury (Canyon) uit Australië, die voor haar Poolse teamgenote Katarzyna Niewiadoma finishte. Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) kwam in Champagne bijna twee minuten later als derde over de eindstreep.

Geen hattrick

Vollering grijpt daarmee naast een hattrick. Zondag won ze de tweede etappe, een lastige klimtijdrit. Een dag eerder zegevierde ze in de openingsetappe na een fraaie solo. Wel blijft ze klassementsleider, met een voorsprong van bijna anderhalve minuut op Bradbury.