Eerste vijftien auto's uit parkeergarage ziekenhuis Nieuwegein gehaald

De eerste vijftien auto's die nog in de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein stonden, zijn er vandaag uit gehaald. Ze stonden op de begane grond, in een deel dat veilig is bevonden.

"We zijn blij dat de eerste mensen hun auto terugkrijgen", zei directeur Michiel Tenge van Q-Park, de beheerder van de parkeergarage tegen RTV Utrecht.

Een deel van de garage stortte eind mei in. Het gaat om de hellingbanen waar de auto's op- en afrijden. Er vielen bij het ongeluk geen gewonden.

Extra onderzoek nodig

Het is nog altijd onduidelijk wat de instorting veroorzaakte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet daar sindsdien onderzoek naar. Vanwege het onderzoek is de garage afgesloten.

Wanneer er conclusies worden getrokken, is nog niet bekend. Vorige week meldde de OVV dat er meer onderzoek nodig is.

Veel auto's staan nog vast

Er staan nog 128 auto's vast in de parkeergarage. De meeste auto's kunnen nog niet weg zolang het onderzoek loopt.

Volgens Q-Park ligt er wel een plan klaar voor auto's die veilig staan op andere verdiepingen van de garage. "Hiervoor is nog finale afstemming nodig met de gemeente Nieuwegein en de eigenaar van de garage, Primevest. De planning voor deze fase is nog niet bekend."

Over auto's die op onveilige plekken staan, zegt Q-Park niets.