Radicaal-rechts breekt door in 'Macron-front' Bretagne

Experts verwachten dat de nationale verkiezingen uit zullen draaien op chaos. "Dat wordt het zeker, verwacht de Franse politicoloog Arnauld Leclerc. "Het land kan onbestuurbaar worden als Macron moet gaan samenwerken met een radicaal-rechtse premier."

In Frankrijk wordt gespeculeerd dat Macron hoopt dat een rechts-radicale regering flopt en de bevolking teleurgesteld raakt in Rassemblement National. Bardella heeft al gezegd klaar te zijn om te regerenn. "Als de Fransen ons hun vertrouwen geven in de komende nationale verkiezingen."

Bubbel

Voor veel Bretonners is het de gok waard. Macron zal volgens hen geen oplossingen bieden voor hun problemen. Voornamelijk in plattelandsgebieden zijn de armoedecijfers hoog. Ook de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs is verslechterd. "Macron zit in een bubbel", zegt de vrouw bij de supermarkt. "Zo voelen we het. Hij weet niet hoe het is om te leven van een minimumloon of een klein pensioentje."

Frankrijk gaat drie jaar eerder dan gepland op 30 juni naar de stembus voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Op 7 juli volgt een tweede ronde. De peilingen voorspellen een groot verlies voor Renaissance, de partij van Macron. Maar die heeft gezegd dat hij niet af zal treden, "ongeacht de uitslag".

Marine Le Pen heeft gezegd dat ze bij een grote overwinning voor haar partij niet zal oproepen tot het aftreden van Macron. Ze zei: "Ik heb respect voor instellingen; Ik pleit niet voor institutionele chaos."