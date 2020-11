Moeder vermiste baby uit Maastricht: mijn dochter is gezond en in Turkije

De politie is op zoek naar een vermiste baby van drie maanden uit Maastricht. Het kind wordt nu anderhalve week vermist en de politie maakt zich "ernstig zorgen om het welzijn van de baby". Maar de moeder zegt in het AD dat er geen reden voor paniek is: "Mijn meisje is gezond. Ze is veilig in Turkije, waar ze uitstekend wordt verzorgd."

Het gaat om de baby Tuana Remmers. Het meisje moest op bevel van de rechtbank uit huis worden geplaatst. Op 22 oktober werd ze als vermist opgegeven. De politie deed naar aanleiding daarvan onderzoek naar haar verblijfplaats, maar tot nu toe tevergeefs. Daarom roept de politie mensen nu op naar haar uit te kijken.

Welke rol de ouders van Tuana spelen in de vermissing is onduidelijk, meldt 1limburg. Uit privacyoverwegingen doet de politie daar geen uitspraken over.

Volgens de moeder is de baby bij de familie van haar huidige vriend. "We hebben al jaren problemen met jeugdbescherming en de politie, maar dat ze dit nu doen verbaast ons zeer", zegt ze in het AD.