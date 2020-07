Italiaanse politie onderschept 14 ton aan 'jihaddrugs'

De Italiaanse politie heeft in de havenstad Salerno een enorme hoeveelheid amfetamine in beslag genomen die afkomstig zou zijn van terreurbeweging IS. Het gaat om 14 ton aan captagon, ook bekend als de 'jihaddrug'.

De tabletten hebben een straatwaarde van ruim een miljard euro. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van deze drug ooit. De 84 miljoen tabletten zaten verstopt in grote industriële papierrollen en zijn in drie zeecontainers naar Zuid-Italië gebracht.

Twee weken geleden werd in Salerno een veel kleinere hoeveelheid in beslag genomen. De autoriteiten zeggen tegen de nieuwszender RAI dat de maffia er waarschijnlijk bij betrokken is. "Omdat de productie van amfetamine in Europa door de lockdown voor een groot deel stilligt, wenden criminelen zich tot Syrië."

De autoriteiten hebben een kartel op het oog van clans van de Napolitaanse maffia, de camorra. Ze onderzoeken of dit kartel aan een netwerk bouwt om captagon internationaal op de markt te brengen.