Kamervoorzitter Bosma niet welkom bij Nationale Herdenking Slavernijverleden

Meer dan 150 Nederlanders van kleur en 35 organisaties willen niet dat Tweede Kamervoorzitter Bosma (PVV) op 1 juli een krans legt in Amsterdam bij de jaarlijkse Nationale Herdenking Slavernijverleden. Het is traditie dat de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer dat doen. Bosma zegt in een reactie dat hij niet van plan is weg te blijven.

In een brief aan onder meer de Tweede Kamer stellen rapper en acteur Akwasi, presentator Andrew Makkinga, voormalig Tweede Kamerlid Sylvana Simons en anderen dat Bosma al twintig jaar een "expliciete racistische ideologie" verspreidt "met witte suprematie als uitgangspunt". Ze zeggen dat hij racistische omvolkingstheorieën heeft verkondigd en zich herhaaldelijk negatief heeft uitgelaten over het herdenken van het slavernijverleden. Ook keerden Bosma en zijn partij zich vorig jaar tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden.

"De aanwezigheid van Martin Bosma op 1 juli is een klap in het gezicht van allen voor wie deze dag een intense betekenis heeft", schrijven de ondertekenaars. "Een kranslegging door deze Kamervoorzitter onteert de intrinsieke betekenis van dit moment voor veel Nederlanders. Het ontneemt iedere waarachtigheid aan het eerbewijs dat die daad symboliseert." Ze vragen de Kamer daarom met klem om dit jaar een plaatsvervanger te sturen.

Uitnodiging

De organisatie van de jaarlijkse herdenking is in handen van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Die heeft de in december aangetreden Bosma uitgenodigd. De organisatie heeft daar nu spijt van.

In een brief aan Bosma schrijft NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer: "In het licht van de belangrijke symbolische waarde van deze herdenking en uw rol daarin, verzoeken wij u met klem om in de dagen vóór de kranslegging op uw woorden te reflecteren en daaruit publiekelijk consequenties te trekken."

Bosma is dat niet van plan. "Ik ben gewoon uitgenodigd en dus ga ik. Dat is mijn uitgangspunt", zei hij vandaag in de Tweede Kamer. "Ik heb nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die is uitgenodigd eerst moet reflecteren en excuses moet maken. Volgens mij staat de uitnodiging nog. En het staat nog steeds in mijn agenda."

Halsema

Burgemeester Halsema zei vorige maand in de Amsterdamse gemeenteraad dat de uitnodiging moet blijven staan. Ze reageerde op een motie van Denk waarin stond dat Bosma ongewenst verklaard moet worden, zo schreef Het Parool.

Halsema zei de emotie te begrijpen, maar was het daar niet mee eens. "Ik vind het van groot belang dat het hoogste orgaan van het land, de Tweede Kamer, vertegenwoordigd is. Dat moet je niet politiek maken. Deze keer is het deze voorzitter, de volgende keer een andere voorzitter."