Illegale schapenslachterij opgerold op eerste dag van Offerfeest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gisteren een illegale slachterij opgerold waar schapen werden gedood voor het islamitische Offerfeest. De illegale slachterij werd aangetroffen in een boerderij in Warmenhuizen in Noord-Holland. De NVWA had er een anonieme tip over gekregen. Er wordt onderzoek gedaan naar dertien verdachten.

Er werden 13 dode schapen aangetroffen. 35 schapen die nog leefden zijn uit de boerderij weggehaald. Volgens het Comité Dierennoodhulp, dat de NVWA bijstaat in het zoeken van een veilige plek voor de schapen, waren de dieren al geschoren en ontdaan van hun oormerk in de aanloop naar de slacht.

Moslims wereldwijd vieren de komende dagen het Offerfeest, waarvoor schapen worden geslacht. Tijdens deze dagen houdt de NVWA extra controle op illegale slachterijen.

Verdachten die gepakt worden bij het illegaal slachten van dieren zonder verdoving riskeren tot zes jaar celstraf en een boete die kan oplopen tot meer dan 100.000 euro. Ook bij erkende slachterijen is de NVWA extra alert.

Afspraken

Comité Dierennoodhulp heeft in 2019 afspraken gemaakt met de NVWA over het opvangen van dieren die zijn aangetroffen bij een illegale slacht. Als de eigenaar afstand doet van de dieren, kunnen ze door deze stichting worden opgevangen. Na een periode in quarantaine worden ze ondergebracht bij dierenliefhebbers.

Dat zal ook gebeuren met de schapen die bij de controle in Warmerhuizen zijn gevonden, meldt NH Nieuws. Voorlopig zijn ze ondergebracht in Strijen en Nieuwerkerk aan den IJssel, zegt RTV Rijnmond.