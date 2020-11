Meerdere aanhoudingen na ontdekking drugslab in bedrijfspand Vroomshoop

De politie heeft bij een inval in een bedrijfspand in het Overijsselse dorp Vroomshoop een drugslab gevonden. Zeven personen zijn aangehouden.

De politie is nog bezig het hele complex te doorzoeken. Ooggetuigen zeggen tegen RTV Oost dat er meerdere mannen geblinddoekt en geboeid in politiewagens zijn afgevoerd.

Een woordvoerder van de politie wil in het belang van het onderzoek niets zeggen over hoe de politie het drugslab op het spoor is gekomen.

"Het onderzoek loopt nog volop. We zijn nu bezig om het pand in kaart te brengen, ook doen wij nog onderzoek in het drugslab", aldus de woordvoerder. Het is nog niet bekend om wat voor drugs het gaat. Ook is niet duidelijk hoeveel er is aangetroffen.

In het pand is ook een sportschool gevestigd. De politie kan nog niet bevestigen of het drugslab in de sportschool stond of elders in het complex was te vinden. "Vooralsnog leggen wij geen link tussen de sportschool en het drugslab."