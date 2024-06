Ruim 4,7 miljoen mensen keken naar Polen-Nederland

Ruim 4,7 miljoen mensen hebben het Nederlands elftal gistermiddag op de televisie met 2-1 zien winnen van Polen. Online werd Oranje ook veel gevolgd. Via NOS.nl en de NOS-app werd de wedstrijd 1,87 miljoen keer aangezet door 731.000 verschillende bezoekers.

In totaal hebben 9,5 miljoen mensen naar het openingsweekend van het EK voetbal in Duitsland gekeken. Dat is ruim de helft van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder, blijkt uit cijfers van Nationaal Media Onderzoek.

Kijkcijfers openingswedstrijden

De kijkcijfers van gisteren zijn iets hoger dan van de openingswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK van 2022. Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) keken toen bijna 4,3 miljoen mensen naar Senegal-Nederland. De aftrap van die wedstrijd was op een maandag om 17.00 uur.