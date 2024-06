Beerensteyn keert terug in Bundesliga en verruilt Juventus voor Wolfsburg

"De club heeft een geweldige geschiedenis in het vrouwenvoetbal en een groot potentieel om titels te winnen. Ik vind de speelstijl van Wolfsburg erg leuk en denk dat ik mij hier als speelster verder kan ontwikkelen."

Wolfsburg-trainer Tommy Stroot is blij met haar komst. Hij kent haar goed: "Ik mocht al een jaar samenwerken met Lineth bij FC Twente, voordat ze naar Bayern ging. Ze is flexibel en voorin op alle posities inzetbaar. Haar tempo en doelgerichtheid zijn wapens die moeilijk te verdedigen zijn."

Tiende bekerzege op rij

Dit seizoen won Wolfsburg voor de tiende keer op rij de beker, vorig seizoen stond het team van trainer Tommy Stroot in de Champions League-finale die van FC Barcelona werd verloren.

Beerensteyn maakte in 66 duels voor Juventus 22 treffers. Ze won met de club in 2023 de Italiaanse beker en dit seizoen de Supercup. Juventus moest de landstitel in beide jaren aan AS Roma laten.