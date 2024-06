Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij voormalig Twente-troetelkind Arnautovic

"Hij heeft zijn volledige potentie niet benut", stelt Janko. "Hij was er mentaal niet klaar voor. Als hij echt alles had gegeven voor het voetbal, dan had hij voor ieder topteam in de wereld kunnen spelen. Ik denk dat hij dat diep van binnen ook heel goed weet."

In het Oostenrijkse elftal heeft Arnautovic inmiddels een status aparte. Met 111 interlands en 36 goals achter zijn naam staat hij tweede op de topscorerslijst aller tijden en lopen de Oostenrijkse fans met hem weg, al is dat niet altijd zo geweest.

"In zijn jongere jaren was hij het mikpunt van kritiek. Door zijn carrière heeft hij het respect verdiend dat bij zijn loopbaan past", stelt Janko.

Warme gevoelens

Want hoe extravagant Arnautovic ook mag zijn, zowel Brama als Janko koestert warme gevoelens voor hem. "Die branie heeft hem heel erg ver gebracht. Daar had ik misschien wel wat meer van mogen hebben. Hij is op een goede manier heel overtuigd van zichzelf en beschikt over een goed hart", zegt Brama.